Atp Shanghai 2025 Musetti-Auger Aliassime l’8 ottobre | orario precedenti dove vederla

Il torneo Atp Masters 1000 di Shanghai 2025 entra nel vivo e attira l’attenzione degli appassionati italiani grazie alla sfida degli ottavi di finale tra l’azzurro Lorenzo Musetti e il canadese Felix Auger-Aliassime, in programma mercoledì 8 ottobre. Un incontro importante non solo per l’avanzamento dei due atleti nel torneo sul cemento cinese ma anche ai fini della qualificazione alle Atp Finals di Torino. Orario e programma. La partita tra Musetti e Auger-Aliassime è in programma  mercoledì 8 ottobre, sullo Stadium Court,  non prima delle 12:30 italiane  (18:30 locali). Si tratta del match clou della sessione serale della giornata di domani presso i campi della Qizhong Forest Sports City Arena di Shanghai. 🔗 Leggi su Lapresse.it

