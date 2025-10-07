ATP Shanghai 2025 | Lorenzo Musetti con Auger-Aliassime non è solo caccia ai quarti
Un solo italiano è rimasto in tabellone nel Masters 1000 di Shanghai, che continua a reclamare tante cose non già dai giocatori, ma dal loro stato fisico in funzione di quanto l’umidità molto elevata sta chiedendo al loro corpo. Lorenzo Musetti, che si è riuscito a far strada nella parte alta del tabellone, avrà un confronto potenzialmente equilibrato, ma con leggero favore del pronostico a favore, contro Felix Auger-Aliassime. Il toscano conduce per 4-3 nella fitta serie di precedenti che parte dal 2021 (quando il nativo di Montreal era già un punto fermo del tennis mondiale) e aveva avuto conclusione temporanea a Miami 2025, con una vittoria in rimonta del numero 2 d’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
shanghai - lorenzo
