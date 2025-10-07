ATP Shanghai 2025 | Djokovic e Rune rischiano ma vanno avanti Favola Vacherot vince anche Bergs

Si chiude stavolta ben oltre la mezzanotte cinese il Masters 1000 di Shanghai per quel che riguarda gli ultimi ottavi di finale, quelli di una parte bassa lasciata sguarnita da Jannik Sinner e ora tenuta sotto controllo da Novak Djokovic. Il serbo, però, deve faticare oltre misura per portare a casa il suo incontro. Nella sfida con lo spagnolo Jaume Munar, infatti, dopo un primo set tutto sommato sotto controllo, il secondo è di quelli duri, anzi durissimi. Il serbo finisce anche steso dallo sforzo dopo aver perso il secondo parziale, tanto che il fisioterapista entra in campo e lo aiuta a rialzarsi in una serata ancora una volta caratterizzata dall’importante tasso di umidità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Shanghai 2025: Djokovic e Rune rischiano, ma vanno avanti. Favola Vacherot, vince anche Bergs

