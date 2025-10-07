Novak Djokovic soffre ma si qualifica per i quarti di finale del torneo Atp di Shanghai 2025. Nel penultimo Masters 1000 della stagione il serbo, numero 5 del ranking Atp, ha sconfitto in tre set lo spagnolo Jaume Munar (n.41) con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-2 dopo due ore e 40 minuti. Per il serbo -che solo pochi giorni fa ha vomitato in campo nel match dei sedicesimi contro Yannick Hanfmann- si è trattata di un’altra sfida vinta contro l’umidità e il caldo asfissiante, vero protagonista di questa edizione del torneo che ha registrato una lunga serie di forfait. A 38 anni e 4 mesi di età, ‘Nole’ diventa così il più vecchio tennista a raggiungere i quarti di finale in un ‘1000’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atp Shanghai 2025, Djokovic batte Munar: altro malessere ma è ai quarti