Atletico Madrid Inter in Libia assente Thuram | rosa corta per Chivu nel test! L’ipotesi di Tuttosport

Inter News 24 Atletico Madrid Inter in Libia, l’allenatore rumeno prepara la sfida amichevole, con un mix di titolari e giocatori dell’Inter U23. Mentre Marcus Thuram sta continuando il suo recupero dall’infortunio subito nelle scorse settimane, come riportato da Tuttosport, il francese, attaccante dell’ Inter, non sarà ancora disponibile per l’amichevole contro l’ Atletico Madrid il 10 ottobre. La prossima settimana, però, si capirà se sarà in grado di rientrare in campo per la sfida contro la Roma. Nel frattempo, Cristian Chivu avrà a disposizione 12 giocatori che non sono stati convocati dalle rispettive nazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Atletico Madrid Inter in Libia, assente Thuram: rosa corta per Chivu nel test! L’ipotesi di Tuttosport

L'avversario dell'Inter nell'amichevole di Bengasi avrebbe dovuto essere il Barcellona e non l'Atletico Madrid: i blaugrana hanno però rinunciato all'evento.

Dopo l'ufficialità dei giorni scorsi, l' Inter dovrà disputare il prossimo venerdì un'insolita amichevole in Libia contro l' Atletico Madrid nel bel mezzo della pausa per le Nazionali.