Atletico Madrid Inter Chivu senza 13 nazionali per l’amichevole | spunta un retroscena a sorpresa Non sarebbero dovuti essere i Colchoneros gli avversari ma…

Inter News 24 Atletico Madrid Inter, venerdì l'amichevole: spunta un retroscena a sorpresa. Non sarebbero dovuti essere i Colchoneros gli avversari ma.. Venerdì pomeriggio, durante la pausa per le Nazionali, l' Inter sarà protagonista di un'amichevole contro l' Atletico Madrid. La sfida si terrà a Bengasi, in Libia, e vedrà i nerazzurri affrontare la squadra di Diego Simeone. Tuttavia, il match arriva in un momento di grande assenza per i nerazzurri, con 13 giocatori impegnati con le rispettive nazionali. La pausa, quindi, priverà l' Inter di numerosi protagonisti, costringendo Cristian Chivu a proseguire il suo lavoro con i giocatori rimasti a Appiano Gentile.

