Atletica tricolore per Maia Minardi nel lancio del disco Titoli italiani anche per le master faentine

Si conclude positivamente la stagione per i portacolori di Atletica 85 Faenza Bcc. A Viareggio (LU) si sono svolti i Campionati italiani cadetti (classi 20102011), dove tre atleti della società faentina sono stati convocati per rappresentare l’Emilia-Romagna. E lo hanno fatto con risultati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Atletica, l’Italia vola in finale ai Mondiali con la 4×400 mista! Ripescaggio tricolore, gli azzurri saranno outsider

Mondiali di atletica, Aouani è bronzo nella maratona: “Dalle case popolari di Ponte Lambro all’orgoglio di alzare il tricolore: papà in cantiere sarà fiero di me”

Atletica, weekend tricolore a Modena: in palio gli scudetti Allievi under 18

Bis tricolore e un'altra migliore prestazione italiana U16 per l'umbra Bianca Baiocco ai Tricolori Cadetti di Viareggio nei 1200 siepi: con 3:43.32 batte il suo recente 3:43.71

Finale di stagione da incorniciare per Atletica 85 Faenza: Maia Minardi è campionessa italiana nel disco - La stagione non era ancora finita per i portacolori di Atletica 85 Faenza BCC, giovani e meno giovani, ma ora si è chiusa nel migliore dei modi. Si legge su ravennanotizie.it