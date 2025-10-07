Atletica tricolore per Maia Minardi nel lancio del disco Titoli italiani anche per le master faentine

Si conclude positivamente la stagione per i portacolori di Atletica 85 Faenza Bcc. A Viareggio (LU) si sono svolti i Campionati italiani cadetti (classi 20102011), dove tre atleti della società faentina sono stati convocati per rappresentare l’Emilia-Romagna. E lo hanno fatto con risultati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Finale di stagione da incorniciare per Atletica 85 Faenza: Maia Minardi è campionessa italiana nel disco - La stagione non era ancora finita per i portacolori di Atletica 85 Faenza BCC, giovani e meno giovani, ma ora si è chiusa nel migliore dei modi. Si legge su ravennanotizie.it

