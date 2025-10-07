Atletica la rappresentativa under 16 delle marche Campionati italiani cadetti Zitelli del Cus Camerino conquista il bronzo nel disco

Nei Campionati italiani cadetti la rappresentativa under 16 delle Marche si ripete al nono posto della classifica combinata. A livello individuale, brilla il bronzo conquistato nel disco da Tommaso Zitelli. Classe 2011 e quindi al debutto nella categoria, il portacolori del Cus Camerino trova subito il record personale di 43.02 al primo tentativo e si porta in testa, poi sotto la pioggia viene superato da due avversari più grandi di un anno (l’umbro Diego Dolciami 43.65 al quarto turno, il campano Giuseppe Capasso 44.17 all’ultima prova) ma il giovanissimo lanciatore di San Severino, figlio d’arte dell’ex azzurro Marco, può festeggiare il podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

