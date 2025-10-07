Atletica Alla Mugello marathon Il Parco Alpi Apuane fa doppietta a Borgo San Lorenzo Miglior tempo per Jilali Jamali secondo Oskar Cassi

Runners del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar in evidenza alla “ Mugello Marathon “ di Borgo San Lorenzo, nel fiorentino, con la vittoria assoluta di Jilali Jamali che chiude con il tempo di 2h35’14’’ e con il secondo posto assoluto di Samuele Oskar Cassi (tempo 2h35’29’’); in gara anche Simone Cimboli. Biancoverdi sul podio anche nella quita edizione del “ Memorial Bruno Lolli “, gara di 5 km. a Zola Predosa, nel bolognese, con la vittoria assoluta per Francesco Guerra; in gara anche Lorenzo Brunier, Loic Proment, Jean Pierre Vallet e Geremia Taino. Alla prima edizione della “ Skyrace “ di Fivizzano, in Lunigiana (gara con due percorsi: 45 km con un dislivello positivo di 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica, Alla “Mugello marathon“. Il Parco Alpi Apuane fa doppietta a Borgo San Lorenzo. Miglior tempo per Jilali Jamali, secondo Oskar Cassi

In questa notizia si parla di: atletica - mugello

Dalla Maratona del Mugello a Monza, a Piovera , alle prove di trail: gran movimento per i nostri. Tutti i particolari su www.atleticanovese.it Vai su Facebook

Gli ecovandali all’assalto del parco eolico del Mugello. Danni e operai minacciati - È un doppio blitz che ha il sapore degli anni di Piombo quello che si è consumato tra mercoledì 3 e giovedì 4 luglio, nel ... Lo riporta ilmessaggero.it

Mugello, 50 incappucciati “con coltelli” assaltano il Parco eolico di Monte Giogo - Il “sabotaggio”, denunciato dall'azienda Agsm Aim, è avvenuto nel cantiere dove è in corso la costruzione dell'impianto eolico. Come scrive rainews.it