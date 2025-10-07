Asteroide vicino all'impatto con la Terra il 1 ottobre è passato a 419 km | perché la NASA non ha avvisato

Il primo ottobre un asteroide è passato ad appena 419 chilometri dalla Terra, sorvolando l'Antartide. Il sasso spaziale è stato scoperto circa 6 ore dopo il ravvicinatissimo sorvolo. Nonostante l'eccezionalità dell'evento, la NASA non ha rilasciato comunicati. Ecco cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: asteroide - vicino

Dalle Madonie allo spazio: scoperto in Sicilia un nuovo asteroide vicino alla Terra, 224 anni dopo Cerere

L'asteroide grande come un aereo che passerà "vicino" alla Terra: quando e come vederlo

L'asteroide gigante che passerà "vicino" alla Terra: "Succede una volta ogni 10 anni"

Asteroide a 400 km dalla Terra: il passaggio più vicino dell’anno - X Vai su X

? UNA TORRE APPESA A UN ASTEROIDE?! Non è un film di fantascienza: il concept dell’Analemma Tower immagina un grattacielo sospeso nel cielo, agganciato a un asteroide con cavi futuristici. Accessibile solo tramite droni ? ? L’idea? Costruirlo Vai su Facebook

Asteroide vicino all’impatto con la Terra il 1 ottobre, è passato a 419 km: perché la NASA non ha avvisato - Nella notte tra l'1 e il 2 ottobre un asteroide è passato ad appena 419 chilometri dalla Terra, sorvolando l'Antartide ... Riporta fanpage.it

Asteroide a 400 km dalla Terra: il passaggio più vicino dell’anno - Il passaggio, tuttavia, non rappresenta un record assoluto e solamente nel 2020 un altro asteroide, 2020 VT4, era transitato a soli 370 chilometri dalla Terra, un po’ più vicino di questo recente ... Si legge su hdblog.it