Asteroide sfiora la Terra ma è stato scoperto solo dopo | era alla stessa altitudine della Stazione spaziale

Ilfattoquotidiano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c’è stato nessuno pericolo, ma vale la pena di segnalare e lo ha fatto l’Agenzia spaziale europea il passaggio ravvicinato di un asteroide che è stato scoperto solo poche ore dopo il suo passaggio così vicino alla Terra. Il piccolo asteroide 2025 TF che lo scorso 1 ottobre è passato sopra l’ Antartide sfrecciando alla stessa altitudine in cui orbita solitamente la Stazione spaziale internazionale. Per fortuna il sasso cosmico (con un diametro di 1-3 metri) non ha incrociato alcun veicolo spaziale lungo il suo cammino, e se anche fosse entrato nell’atmosfera terrestre non avrebbe comunque rappresentato un serio pericolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

asteroide sfiora la terra ma 232 stato scoperto solo dopo era alla stessa altitudine della stazione spaziale

© Ilfattoquotidiano.it - Asteroide “sfiora” la Terra, ma è stato scoperto solo dopo: era alla stessa altitudine della Stazione spaziale

In questa notizia si parla di: asteroide - sfiora

asteroide sfiora terra 232Asteroide vicino all’impatto con la Terra il 1 ottobre, &#232; passato a 419 km: perché la NASA non ha avvisato - Nella notte tra l'1 e il 2 ottobre un asteroide è passato ad appena 419 chilometri dalla Terra, sorvolando l'Antartide ... fanpage.it scrive

asteroide sfiora terra 232Asteroide a 400 km dalla Terra: il passaggio più vicino dell’anno - Il passaggio, tuttavia, non rappresenta un record assoluto e solamente nel 2020 un altro asteroide, 2020 VT4, era transitato a soli 370 chilometri dalla Terra, un po’ più vicino di questo recente ... Lo riporta hdblog.it

Cerca Video su questo argomento: Asteroide Sfiora Terra 232