Asteroide sfiora la Terra ma è stato scoperto solo dopo | era alla stessa altitudine della Stazione spaziale
Non c’è stato nessuno pericolo, ma vale la pena di segnalare e lo ha fatto l’Agenzia spaziale europea il passaggio ravvicinato di un asteroide che è stato scoperto solo poche ore dopo il suo passaggio così vicino alla Terra. Il piccolo asteroide 2025 TF che lo scorso 1 ottobre è passato sopra l’ Antartide sfrecciando alla stessa altitudine in cui orbita solitamente la Stazione spaziale internazionale. Per fortuna il sasso cosmico (con un diametro di 1-3 metri) non ha incrociato alcun veicolo spaziale lungo il suo cammino, e se anche fosse entrato nell’atmosfera terrestre non avrebbe comunque rappresentato un serio pericolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: asteroide - sfiora
