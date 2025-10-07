Assolti sei detenuti per la rissa al carcere di Bellizzi Irpino

Avellino — Sei detenuti sono stati assolti dall’accusa di rissa per un episodio avvenuto il 5 ottobre 2018 nel carcere di Bellizzi Irpino. La decisione è arrivata dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino, Fabrizio Ciccone, al termine di un processo che ha ricostruito i fatti avvenuti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

