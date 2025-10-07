Associazione ForumAmbientalista Benevento | Vietare la caccia sul territorio di Pietrelcina
Tempo di lettura: 2 minuti L’Associazione Nazionale ForumAmbientalista Sez. di Benevento, attraverso il referente provinciale Maurizio Vetrone, chiede all’Ente Provincia di Benevento e quindi al “Comitato Venatorio Provinciale” di vietare l’attività venatoria sul territorio comunale di Pietrelcina, magari destinando interamente lo stesso a zona di ripopolamento faunistico. Infatti dall’Associazione si chiede “ come sia possibile conciliare la presenza dell’intenso turismo religioso sul territorio comunale di Pietrelcina, (che in particolar modo nelle domeniche e nei giorni festivi affolla gli agriturismi della zona), con il rumore sinistro delle doppiette dei cacciatori, che fanno scempio della fauna della zona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: associazione - forumambientalista
