Assicurazione auto a prezzo stracciato ma è un annuncio fake Uno dei truffatori è un cantante neomelodico
FABRIANO - Credeva di aver trovato un’occasione imperdibile per assicurare la sua auto, invece è finito vittima di una truffa. Un 48enne di Fabriano ha denunciato ai Carabinieri di essere stato raggirato dopo aver risposto a un’inserzione online che prometteva polizze a prezzi scontatissimi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: assicurazione - auto
Assicurazione auto: ecco le app che fanno davvero risparmiare
La beffa degli spettatori investiti dall’auto da rally in piazza San Carlo a Torino: “L’assicurazione non vuole risarcirli”
Come leggere, comprendere e scegliere il miglior preventivo per l’assicurazione auto
A Ottobre si ritorna alla routine di tutti i giorni e ai soliti pensieri. Ma ricorda che è sempre il momento giusto per pensare alla propria Assicurazione auto Con ConTe.it puoi: ? Rinnovare o sottoscrivere una nuova polizza in pochi click ? Gestire tutto onlin - facebook.com Vai su Facebook
Rinnovo assicurazione auto: 3 motivi per scegliere Prima https://ift.tt/RYLolpf - X Vai su X
L’assicurazione falsa corre in auto. Ecco come difenderci - I criminali travestiti da agenti imbroglioni fanno un milione e mezzo di vittime, per un giro di affari che supera i 600 milioni l’anno. Come scrive msn.com
Assicurazione auto per neopatentati, tutte le novità e come risparmiare sul premio - Cosa c’è da sapere sull’assicurazione auto per neopatentati, le regole introdotte nel nuovo Codice della Strada e come risparmiare sui premi ... Segnala quifinanza.it