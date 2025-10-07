Assicurazione auto a prezzo stracciato ma è un annuncio fake Uno dei truffatori è un cantante neomelodico

FABRIANO - Credeva di aver trovato un’occasione imperdibile per assicurare la sua auto, invece è finito vittima di una truffa. Un 48enne di Fabriano ha denunciato ai Carabinieri di essere stato raggirato dopo aver risposto a un’inserzione online che prometteva polizze a prezzi scontatissimi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: assicurazione - auto

assicurazione auto prezzo stracciatoL’assicurazione falsa corre in auto. Ecco come difenderci - I criminali travestiti da agenti imbroglioni fanno un milione e mezzo di vittime, per un giro di affari che supera i 600 milioni l’anno. Come scrive msn.com

assicurazione auto prezzo stracciatoAssicurazione auto per neopatentati, tutte le novità e come risparmiare sul premio - Cosa c’è da sapere sull’assicurazione auto per neopatentati, le regole introdotte nel nuovo Codice della Strada e come risparmiare sui premi ... Segnala quifinanza.it

