Assicurazione auto a Padova premio medio in aumento del 4,1%
Il premio medio per assicurare un’auto in Veneto ad agosto 2025 è stato pari a 536,81 euro, in aumento, secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it - Assicurazione.it, del 3,7% su base annua. Nonostante l’incremento, la regione risulta essere la quarta area d’Italia in cui l’Rc auto costa di meno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Rc Auto, Verona tra le province più economiche d’Italia - Verona è tra le province più virtuose sul fronte delle assicurazioni auto: ad agosto il premio medio Rc auto è stato di 495,55 euro ... veronaoggi.it scrive
Garanzie assicurazione auto: quali sono e quanto incidono sul premio - Quando un automobilista italiano si trova davanti al rinnovo della propria polizza RC Auto, scopre che il premio finale può variare drasticamente in base alle garanzie accessorie scelte, con differenz ... Scrive valdarnopost.it