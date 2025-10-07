Assicurazione auto a Padova premio medio in aumento del 4,1%

Il premio medio per assicurare un’auto in Veneto ad agosto 2025 è stato pari a 536,81 euro, in aumento, secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it - Assicurazione.it, del 3,7% su base annua. Nonostante l’incremento, la regione risulta essere la quarta area d’Italia in cui l’Rc auto costa di meno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

