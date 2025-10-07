Assicurare l’auto a Latina costa più che nel resto del Lazio E i prezzi crescono ancora

Quella di Latina è la provincia nel Lazio dove si spende di più per assicurare l’auto. E’ uno dei dati che emerge dall’analisi fatta dall’Osservatorio RC auto Facile.it - Assicurazione.it.Il premio medio per assicurare un’auto nel Lazio ad agosto 2025 è stato pari a 704,02 euro, in aumento del 3. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

