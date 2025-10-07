Assegno unico 2026 | aumenti in arrivo Le cose da sapere

A partire dal febbraio 2026, le famiglie italiane vedranno un leggero aumento dell' Assegno unico e universale per i figli a carico. Come accade ogni anno, gli importi saranno rivalutati in base al tasso d'inflazione: per il 2025, secondo le stime contenute nel Documento programmatico di finanza pubblica, la percentuale di adeguamento sarà dell' 1,6%. Si tratta di un ritocco moderato, dopo gli incrementi più consistenti degli anni passati legati all'impennata dei prezzi post-pandemia. Ma la rivalutazione garantirà comunque importi più alti per tutte le famiglie beneficiarie, oltre a nuove soglie ISEE.

