assegnato il nobel per la fisica

L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha assegnato il premio Nobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis, «per la scoperta del tunneling meccanico quantistico macroscopico e della quantizzazione dell'energia in un circuito elettrico». BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Physics to John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis "for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit." pic.twitter.comXkDUKWbHpz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025 I tre fisici, si legge sul sito dell'Accademia, hanno dimostrato sia il tunnelling quantistico, ossia la capacità di una particella di attraversare una barriera, sia i livelli energetici quantizzati in un sistema sufficientemente grande da poter essere tenuto in mano.

