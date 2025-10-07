Assegnato il Nobel per la Fisica
L’Accademia Reale Svedese delle Scienze ha assegnato il premio Nobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis, «per la scoperta del tunneling meccanico quantistico macroscopico e della quantizzazione dell’energia in un circuito elettrico». BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Physics to John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis “for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit.” pic.twitter.comXkDUKWbHpz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025 I tre fisici, si legge sul sito dell’Accademia, hanno dimostrato sia il tunnelling quantistico, ossia la capacità di una particella di attraversare una barriera, sia i livelli energetici quantizzati in un sistema sufficientemente grande da poter essere tenuto in mano. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: assegnato - nobel
Il Nobel per la medicina assegnato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi
Nobel per la Medicina 2025: assegnato agli scopritori delle “guardie” del sistema immunitario
#Nobel per la #Medicina 2025 è stato assegnato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per la scoperta del meccanismo con cui il #sistemaimmunitario reagisce alle infezioni - facebook.com Vai su Facebook
#Nobel per la #Medicina 2025 è stato assegnato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per la scoperta del meccanismo con cui il #sistemaimmunitario reagisce alle infezioni - X Vai su X
Nobel per la Fisica 2025 ai pionieri dei circuiti quantistici, che rivoluzioneranno l’AI - Tre scienziati aprono la strada alla prossima rivoluzione tecnologica: grazie ai loro studi sui circuiti quantistici, l’AI potrà un giorno ... Da huffingtonpost.it
Premio Nobel per la fisica a John Clarke, Michel Devoret, John Martinis per la meccanica quantistica - Il premio Nobel per la fisica del 2025 è stato assegnato agli americani John Clarke, Michel Devoret e John Martinis per i loro studi sul fenomeno del tunnelling quantistico, un fenomeno importante per ... Lo riporta msn.com