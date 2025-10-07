Asse Meloni-Blair l' incontro a Palazzo Chigi La crepa di Gaza e il rischio antisemitismo Tappa a Firenze
Governo in tensione sull’asse Roma-Bruxelles: Salvini spara a zero, Meloni costretta a mediare
Italia fuori dal nuovo regolamento sanitario internazionale : si conferma l’asse Meloni-Trump sul sovranismo sanitario
Dazi, Meloni a von der Leyen: "Dalla Ue aiuti alle imprese senza toccare il Pnrr". E cerca l'asse con Merz
Va detta una cosa, se no non ci capiamo. Perché il centro liberale in Francia "ce l'aveva fatta" e in Italia no? Perché non c'è un asse ultradecennale tra centrodestra liberale e destra radicale. Che in Italia invece regge dal 1994. Il blocco Tajani-Meloni non esist
Giorgia Meloni atterra a New York per la 79ª Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il suo intervento in plenaria è previsto per il 24 settembre, ma l'Italia si presenta già in posizione di debolezza. La premier parte senza un mandato parlamentare, mentre i pr
Asse Meloni-Blair (l'incontro a Palazzo Chigi). La "crepa" di Gaza e il rischio antisemitismo. Tappa a Firenze - Successo schiacciante in Calabria, i nomi dei candidati in Veneto, Puglia, Campania, già oggi.
Meloni: «Israele ha passato il limite». Su Gaza incontro segreto con Blair - La preoccupazione per gli attacchi israeliani alla Flotilla, con il niet degli attivisti alla nuova proposta di mediazione del governo italiano.