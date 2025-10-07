Assassin’s Creed Mirage | in arrivo Valle della Memoria il grande aggiornamento gratuito ambientato ad AlUla
Ubisoft ha annunciato ufficialmente “Valle della Memoria”, un nuovo aggiornamento gratuito per Assassin’s Creed Mirage in arrivo il 18 novembre 2025. Sviluppato dal team di Ubisoft Bordeaux, questo update rappresenta uno dei più importanti mai pubblicati per il titolo, introducendo una nuova regione esplorabile, una storia inedita per Basim e una lunga serie di miglioramenti al gameplay richiesti direttamente dalla community. Una nuova regione: AlUla, la Valle della Memoria. Il cuore dell’aggiornamento è la splendida AlUla, una valle desertica ricca di storia, ispirata al periodo d’oro dell’Impero Abbaside. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
In questa notizia si parla di: assassin - creed
Assassin’s Creed Shadows è un gioco woke? Un azionista lo ha chiesto direttamente ad Ubisoft
Assassin’s Creed | La serie live-action ha il via libera di Netflix
Assassin’s Creed, adesso è ufficiale: Netflix è al lavoro sulla serie live-action
Scopri il viaggio di Basim ad AlUla in “Valley of Memory” — un'espansione gratuita della storia di Assassin’s Creed Mirage, in arrivo il 18 novembre. https://youtube.com/watch?v=2TjZ8XG8QBY… Diteci cosa ne pensate nei commenti! #AssassinsCreed - X Vai su X
Ubisoft Bordeaux e Paris alzano ufficialmente il sipario su Valley of Memory, l'espansione gratuita di Assassin's Creed Mirage in arrivo a novembre https://www.everyeye.it/notizie/assassin-s-creed-mirage-valley-of-memory-esce-novembre-dlc-gratis-non-seg Vai su Facebook
Assassin’s Creed Mirage: l’aggiornamento gratuito “Valle della Memoria” arriva a novembre - Ubisoft ha annunciato ufficialmente l’arrivo di “Valle della Memoria”, un grande aggiornamento gratuito per Assassin’s Creed Mirage sviluppato da Ubisoft Bordeaux, in uscita il 18 novembre 2025. Come scrive techgaming.it
Assassin’s Creed Mirage: il DLC gratuito “Valley of Memory” sarà presentato oggi - Ubisoft prepara l’annuncio ufficiale di Valley of Memory, nuovo DLC gratuito di Assassin’s Creed Mirage. Come scrive vgmag.it