Assassin’s Creed Mirage | in arrivo Valle della Memoria il grande aggiornamento gratuito ambientato ad AlUla

Gamerbrain.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ubisoft ha annunciato ufficialmente “Valle della Memoria”, un nuovo aggiornamento gratuito per Assassin’s Creed Mirage in arrivo il 18 novembre 2025. Sviluppato dal team di Ubisoft Bordeaux, questo update rappresenta uno dei più importanti mai pubblicati per il titolo, introducendo una nuova regione esplorabile, una storia inedita per Basim e una lunga serie di miglioramenti al gameplay richiesti direttamente dalla community. Una nuova regione: AlUla, la Valle della Memoria. Il cuore dell’aggiornamento è la splendida AlUla, una valle desertica ricca di storia, ispirata al periodo d’oro dell’Impero Abbaside. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

