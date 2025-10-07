Assassinate la zitella al teatro comunale di Bucine
Commedia Brillante di Gian Carlo Pardini Regia di Sergio Rossi La ricchissima e anziana zia Sara è venuta a mancare e le sue adorate nipoti sono state invitate nella villa della defunta per la lettura del testamento. Niente di più gradito per la nipote Giorgetta tutta casa e chiesa, e le tre. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: assassinate - zitella
il 5 Ottobre alle ore 16.45 la Coompagnia teatrale aps metterà in scena al Teatro Cinema Italia di Pontassieve "Assassinate la zitella", il ricavato dell'evento sarà devoluto interamente al Collettivo Brancaleone Polisportiva Sieci asd e ai progetti sociali del setto - facebook.com Vai su Facebook
Sabato 5 ottobre alle 21 al Teatro parrocchiale va in scena "Assassinate la Zitella" - Carlo Pardini porta in scena un momento critico nella vita di quattro cugine che si incontrano alla lettura del testamento della vecchia e ricca zia zitella. Lo riporta lanazione.it
"Assassinate la Zitella". Commedia del "Gabbiano" - Una commedia esilarante, che ha già raccolto grandi successi per un momento di svago coniugato alla solidarietà. Riporta lanazione.it