Assassinate la zitella al teatro comunale di Bucine

Arezzonotizie.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Commedia Brillante di Gian Carlo Pardini Regia di Sergio Rossi La ricchissima e anziana zia Sara è venuta a mancare e le sue adorate nipoti sono state invitate nella villa della defunta per la lettura del testamento. Niente di più gradito per la nipote Giorgetta tutta casa e chiesa, e le tre. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Sabato 5 ottobre alle 21 al Teatro parrocchiale va in scena "Assassinate la Zitella" - Carlo Pardini porta in scena un momento critico nella vita di quattro cugine che si incontrano alla lettura del testamento della vecchia e ricca zia zitella. Lo riporta lanazione.it

"Assassinate la Zitella". Commedia del "Gabbiano" - Una commedia esilarante, che ha già raccolto grandi successi per un momento di svago coniugato alla solidarietà. Riporta lanazione.it

