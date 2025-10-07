Assalto Newcastle a Carlos Augusto già a gennaio | la risposta dell’Inter è chiara

Il nome di Carlos Augusto torna a rimbalzare con forza sul mercato internazionale. L’esterno sinistro dell’Inter di Cristian Chivu sarebbe finito nel mirino di alcuni club di Premier League, con il Newcastle United in prima fila. Gli osservatori dei “Magpies” avrebbero inserito il brasiliano tra i principali obiettivi per rinforzare la corsia mancina nella prossima sessione di mercato. La squadra inglese, reduce da un avvio di stagione al di sotto delle aspettative e attualmente lontana dalle prime posizioni, starebbe valutando nuovi innesti per migliorare la rosa a disposizione. Dopo l’investimento su Tonali, il club bianconero guarda di nuovo in Serie A per aggiungere qualità, fisicità e duttilità tattica a una formazione che punta a rientrare stabilmente in zona Champions. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

