ASP Siracusa al via da Ferla la campagna di screening oncologico

7 ott 2025

SIRACUSA - La campagna informativa dell'Asp di Siracusa che sta coinvolgendo anche le scuole della provincia per raggiungere le famiglie attraverso gli studenti, gli sms, le e-mail, i messaggi nell'App IO, il call center, sta ricevendo un notevole riscontro di adesioni. Stamane l'avvio a partire dal. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

