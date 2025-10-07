15 minuti di movimento per ritrovare il benessere. In un’epoca in cui lo stress sembra crescere di giorno in giorno, il turismo del benessere è diventato una tendenza globale. Ma, spesso, vacanze e retreat dedicati alla salute mentale si rivelano costosi, impegnativi e di beneficio effimero. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, ASICS propone un’alternativa più semplice e accessibile: l’ Everyday Escape, una pausa quotidiana di 15 minuti di movimento, scientificamente dimostrata come più efficace e duratura di una settimana trascorsa in un centro wellness. Secondo i dati di Euromonitor, la domanda di vacanze benessere è cresciuta del 33% nell’ultimo anno. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - ASICS e Natasha Rothwell invitano il mondo a un’“Everyday Escape”