Asfalto sul crinale del Pratomagno Flash mob davanti alla Regione per esprimere la contrarietà

È attesa a giorni la decisione della Regione Toscana sul piano di asfaltatura della strada di crinale del Pratomagno. Si discuterà sulla valutazione di incidenza ambientale relativa al progetto che sta facendo discutere la comunità locale già dai primi mesi del 2024. Domenica un gruppo di attivisti ha messo in scena un flash mob a Firenze, di fronte alla sede dell’ente regionale, proprio per esprimere la propria contrarietà all’intervento che porterà all’asfaltatura di alcuni tratta della strada Panoramica. Striscioni ed esibizioni teatrali per sensibilizzare sulla questione. "I nostri esperti hanno esaminato lo studio di fattibilità ritenendo che fosse lacunoso, per questo motivo siamo preoccupati - ha spiegato Gianluca Serra del comitato Pratomagno Senza Asfalto - abbiamo rinnovato la nostra protesta contro il progetto che riteniamo sbagliato, un’operazione di cemento e asfalto che renderebbe ancora più intensa la presenza dell’uomo e che rovinerebbe una zona stupenda dove si trovano due aree protette facenti parte della rete Natura 2000 ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

