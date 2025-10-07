Ascolti TV Total Audience | Lunedì 6 Ottobre 2025 Uomini e Donne +98K davanti a tutti

Nella serata di ieri, lunedì 6 ottobre 2025, in total audience su Rai1 Blanca 3 ha interessato 3.870.000 spettatori pari al 23.8% di share dalle 21:51 alle 23:45. Su Canale5 Grande Fratello ( qui la cronaca della seconda puntata ) ha conquistato 2.088.000 spettatori con uno share del 15.6% dalle 21:56 alle 00:35 (Night a 1.143.000 e il 20.91%). Su Rai2, dopo la presentazione (467.000 – 2.22%), Boss in Incognito intrattiene 770.000 spettatori pari al 4.74%. Su Italia1 I mercenari 3 incolla davanti al video 946.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3, dopo la presentazione (752.000 – 3.62%), Lo Stato delle Cose segna 847. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV Total Audience | Lunedì 6 Ottobre 2025. Uomini e Donne (+98K) davanti a tutti

In questa notizia si parla di: ascolti - total

Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 16 Luglio 2025. La Ruota (+9K) passa dal 22.48 al 22.4%

Ascolti TV Total Audience | Giovedì 31 Luglio 2025. L’ultima di Temptation (+189K) passa dal 32.86 al 33.66%

Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 6 Agosto 2025. Dominio soap con La Forza di una Donna (+43K) e Un Posto al Sole (+41K) davanti a tutti

“BRUTTA STORIA” di Emma ha ricevuto 46.839 ascolti nel suo terzo giorno su Spotify. Giorno 1: 113.648 Giorno 2: 63.073 (-44,50%) Giorno 3: 46.839 (-25,73%) Totale: 223.550 - X Vai su X

#AscoltiTV Total Audience | Domenica 5 Ottobre 2025. Dominio Amici (+107K) che passa dal 22.81 al 23.15% Distanza quasi azzerata tra Affari Tuoi (24.52% e La Ruota della Fortuna (24.67%). La classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small scr - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti TV Total Audience | Lunedì 6 Ottobre 2025: Uomini e Donne (+98K) davanti a tutti - Lunedì 6 ottobre 2025 si conferma una serata intensa per la televisione italiana, con sfide importanti tra i principali programmi del piccolo schermo. Segnala quilink.it

Ascolti tv ieri sabato 4 ottobre chi ha vinto tra Tu si que vales, Ballando con le Stelle e In altre parole - Ascolti tv sabato 4 ottobre 2025, sfida Auditel con il duello tra Tu si que vales, Ballando con le Stelle e In altre parole ... Da virgilio.it