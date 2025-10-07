Ascolti TV | Lunedì 6 Ottobre 2025

Davidemaggio.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, lunedì 6 ottobre 2025, su Rai1 Blanca 3  ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  Grande Fratello  ( qui la cronaca della seconda puntata ) ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2  Boss in Incognito  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  I mercenari 3  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Lo Stato delle Cose  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  Quarta Repubblica  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  La Torre di Babele  raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  Now You See Me – I maghi del crimine  ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv luned236 6 ottobre 2025

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 6 Ottobre 2025

In questa notizia si parla di: ascolti - luned

ascolti tv luned236 6Ascolti TV 6 ottobre: chi ha vinto tra Blanca 3 e il Grande Fratello, i dati di Affari tuoi e La ruota della fortuna - Chi ha vinto tra la fiction di Rai1 Blanca 3 e Il Grande Fratello di Simona Ventura in onda su Canale5. Segnala fanpage.it

ascolti tv luned236 6Ascolti tv lunedì 6 ottobre: Blanca 3, Grande Fratello, I mercenari 3 - Ascolti tv 6 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Scrive tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Luned236 6