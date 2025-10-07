Ascolti TV | Lunedì 6 Ottobre 2025 Blanca si conferma al 23.8% GF crolla al 15.5%

Nella serata di ieri, lunedì 6 ottobre 2025, su Rai1 Blanca 3  ha interessato 3.829.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale5  Grande Fratello  ( qui la cronaca della seconda puntata ) ha conquistato 2.052.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2  Boss in Incognito  intrattiene 767.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1  I mercenari 3  incolla davanti al video 940.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3  Lo Stato delle Cose  segna 836.000 spettatori (5.7%). Su Rete4  Quarta Repubblica  totalizza 679.000 spettatori (5.1%). Su La7  La Torre di Babele  raggiunge 908.000 spettatori e il 5%. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

