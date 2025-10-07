Ascolti TV | Lunedì 6 Ottobre 2025 Blanca si conferma al 23.8% GF crolla al 15.5%

Nella serata di ieri, lunedì 6 ottobre 2025, su Rai1 Blanca 3  ha interessato 3.829.000 spettatori pari al 23.8% di share dalle 21:51 alle 23:45. Su Canale5  Grande Fratello  ( qui la cronaca della seconda puntata ) ha conquistato 2.052.000 spettatori con uno share del 15.5% dalle 21:56 alle 00:35 (Night a 1.123.000 e il 20.8%). Su Rai2, dopo la presentazione (465.000 – 2.2%),  Boss in Incognito  intrattiene 767.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1  I mercenari 3  incolla davanti al video 940.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3, dopo la presentazione (744.000 – 3.6%),  Lo Stato delle Cose  segna 836. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

