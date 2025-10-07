Ascolti tv lunedì 6 ottobre 2025 | Blanca Grande Fratello Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Ascolti tv di lunedì 6 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Blanca ” contro il “ Grande Fratello “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 6 ottobre 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share Ascolti tv, ieri sera: Blanca vs Grande Fratello Auditel ieri sera, 6 ottobre 2025. Sfida Rai1 e Canale 5: “Blanca” contro “Grande Fratello”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: ascolti - luned
Ieri e oggi in TV — Ascolti di lunedì 29 settembre 2025: 3,8 milioni (20,4%) per il debutto della serie italiana Blanca 3; il reality Grande Fratello parte con 2,8 milioni (20,4%) https://ift.tt/GHICX3n - X Vai su X
La serie di Rai 1 supera il reality di Canale 5 nella serata più attesa: 3,8 milioni di spettatori contro 2,8 nella “sfida” di ascolti di lunedì 29 settembre. #veronanetwork Vai su Facebook
Ascolti tv lunedì 6 ottobre: Blanca 3, Grande Fratello, I mercenari 3 - Ascolti tv 6 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Si legge su tpi.it
Ascolti tv del 6 agosto, Rocco Schiavone contro la Principessa Sissi - Mercoledì 6 agosto 2025, mentre le temperature restano alte e molti si godono il relax estivo, le reti tv hanno proposto una selezione di titoli pensati per tenere compagnia durante le serate più ... Lo riporta dilei.it