Ascolti TV lunedì 6 ottobre 2025 | Blanca e Grande Fratello ecco chi ha vinto la gara Auditel

La nuova sfida del prime time: “Blanca” contro “Grande Fratello” La serata di lunedì 6 ottobre 2025 ha visto un duello televisivo di grande interesse tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato,. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ascolti TV lunedì 6 ottobre 2025: “Blanca” e “Grande Fratello”, ecco chi ha vinto la gara Auditel

In questa notizia si parla di: ascolti - luned

Ieri e oggi in TV — Ascolti di lunedì 29 settembre 2025: 3,8 milioni (20,4%) per il debutto della serie italiana Blanca 3; il reality Grande Fratello parte con 2,8 milioni (20,4%) https://ift.tt/GHICX3n - X Vai su X

La serie di Rai 1 supera il reality di Canale 5 nella serata più attesa: 3,8 milioni di spettatori contro 2,8 nella “sfida” di ascolti di lunedì 29 settembre. #veronanetwork Vai su Facebook

Ascolti TV 6 ottobre: chi ha vinto tra Blanca 3 e il Grande Fratello, i dati di Affari tuoi e La ruota della fortuna - Chi ha vinto tra la fiction di Rai1 Blanca 3 e Il Grande Fratello di Simona Ventura in onda su Canale5. Come scrive fanpage.it

Ascolti tv lunedì 6 ottobre: Blanca 3, Grande Fratello, I mercenari 3 - Ascolti tv 6 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Secondo tpi.it