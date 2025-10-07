Ascolti tv La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi | chi ha vinto lunedì 6 ottobre

(Adnkronos) – Continua la sfida serrata di ascolti tra ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 e ‘Affari tuoi’ su Rai1. Il programma condotto da Gerry Scotti in access prime time ha prevalso ieri, lunedì 6 ottobre, con 5.394.000 spettatori e il 25.3% di share contro i 4.895.000 spettatori e il 22.9% ottenuti dallo show . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi: chi ha vinto lunedì 6 ottobre

