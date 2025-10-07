Ascolti tv ieri 6 ottobre Grande Fratello flop clamoroso

Roma, 7 ottobre 2025 – Clamoroso flop del Grande Fratello. A sancirlo sono i numeri, che poi sono gli unici che di fatto hanno un peso economico per gli inserzionisti pubblicitari, degli ascolti tv: il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5 ieri, lunedì 6 ottobre, ha fatto registrare un crollo di ascolti preoccupante. Ben 5 punti percentuali in meno rispetto alla puntata d’esordio. Si sa che la prima puntata di un programma ha tutti gli occhi del pubblico puntati addosso, in questo caso in maniera ulteriore visto che si tratta di una edizione tutta nuova di una trasmissione che già negli ultimi anni aveva fatto registrare risultati decisamente poco convincenti dal punto di vista tanto degli ascolti tv quanto del tasso enorme di trash. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ascolti tv ieri 6 ottobre, Grande Fratello flop clamoroso

