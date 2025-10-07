Ascolti tv i dati del 6 ottobre 2025

Bene la fiction Rai. Nella serata di ieri, lunedì 6 ottobre 2025, su Rai1 Blanca 3 ha portato a casa 3.829.000 spettatori pari al 23.8% di share. Poi, in onda su Grande Fratello si ferma a 2.052.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2 Boss in Incognito registra 767.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 I mercenari 3 non va oltre 940.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose ottiene 836.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 679.000 spettatori (5.1%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 908.000 spettatori e il 5%. Su Tv8 Now You See Me – I maghi del crimine ottiene 329. 🔗 Leggi su 361magazine.com

