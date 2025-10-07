Ascolti tv del 6 ottobre | Blanca imperversa contro il GF De Martino e Scotti ai ferri corti
Lunedì 6 ottobre su Rai 1 in prima serata è tornata Blanca 3 con la seconda puntata. E Canale 5 ha risposto con il Grande Fratello. Mentre nel prime time continua la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Anche se nella lotta per gli ascolti tv è arrivato pure Piero Chiambretti con Fin che la barca va su Rai 3. Proseguono su Rai 1 le indagini di Blanca che ha un nuovo fidato compagno a quattro zampe, Cane 3. Intanto, Simona Ventura tenta la scalata dello share con il Grande Fratello, anche perché deve rifarsi dopo la sconfitta della prima puntata. Su Rai 2 Elettra Lamborghini ha condotto l’ultimo appuntamento di Boss in incognito, mentre su Rai 3 è andato in onda Massimo Giletti con Lo stato delle cose. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre
