Ascolti tv Blanca vola e il Grande Fratello crolla

Ildifforme.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blanca trionfa agli ascolti tv del 6 ottobre, mentre il Grande Fratello è crollato di 5 punti di share. In access La Ruota della Fortuna trionfa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ascolti tv blanca vola e il grande fratello crolla

© Ildifforme.it - Ascolti tv, Blanca vola e il Grande Fratello crolla

In questa notizia si parla di: ascolti - blanca

Grande Fratello ascolti tv prima puntata: Simona Ventura fa flop, ascolti bassissimi, Blanca trionfa!

Ascolti tv del 29 settembre, Blanca 3 contro il Grande Fratello. Ma il record è per lui

Ascolti TV 29 settembre, chi ha vinto tra Blanca e il nuovo Grande Fratello di Simona Ventura

Gli ascolti del lunedì: Blanca 3 vola, il Grande Fratello crolla - Gli ascolti del 6 ottobre 2025 vedono Blanca 3 conquistare grandi ascolti in prima serata mentre il GF crolla ... Secondo ultimenotizieflash.com

ascolti tv blanca volaAscolti TV 6 ottobre: chi ha vinto tra Blanca 3 e il Grande Fratello, i dati di Affari tuoi e La ruota della fortuna - Chi ha vinto tra la fiction di Rai1 Blanca 3 e Il Grande Fratello di Simona Ventura in onda su Canale5. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Blanca Vola