Arte natura e sapori | al Gallo l’incontro sulla cucina italiana nel mondo

Si terrà mercoledì 8 ottobre alle 9, presso l’auditorium dell’istituto Gallo in via Quartararo, l’incontro-conferenza “La cucina italiana nel mondo 2025 – Colori, odori, sapori, suoni e voci della nostra terra” promosso dal Comitato di Agrigento della società Dante Alighieri presieduto da Enza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: arte - natura

Alla scoperta dell’oasi: alla Lipu un pomeriggio di natura e arte per i più piccoli

Aria Aperta Teatro Festival 2025, luglio tra arte e natura nel distretto ceramico

Natura, arte e storia: il Castello di Agliè rivela i suoi segreti con "Arte e Naturalia"

I colori della Val d'Orcia: un'armonia di arte, natura e cultura. Vai su Facebook

Un’edizione ancora più internazionale tra arte, natura e musica #Milano #2ottobre @Unibocconi - X Vai su X

Oltre le acque. Arte, natura e sapori - Romagna è un’occasione anche per godere di tutto il bello che le circonda: città d’arte e siti Unesco, esperienze enogastronomiche, trekking nei ... Come scrive quotidiano.net

Parco Acquaria. Festa in natura tra arte e sapori - Una festa per accogliere il bello di questa stagione, celebrando il ritorno della primavera con colori, sapori e profumi della natura. Lo riporta lanazione.it