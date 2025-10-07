Ars verso un disegno di legge sull' Intelligenza artificiale | previsto un centro di alta formazione e ricerca al Castello Utveggio

All'Ars sarà presentato un disegno di legge sull'intelligenza artificiale. L'iniziativa è di Fratelli d'Italia, con in testa il deputato regionale Totò Scuvera: “L'Europa - dice - si è già data un regolamento, l'Ia Act, ed è su questa scia, dopo un confronto con il mondo universitario e sindacale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

ars verso disegno leggeSicilia. Ars approva disegno di legge su formazione professionale: salvi i fondi - La mancata approvazione della norma avrebbe comportato la perdita di cento milioni di euro del Pnrr per l'Italia ... Si legge su rainews.it

Formazione professionale, via libera all'Ars al ddl: salvi 100 milioni di fondi Pnrr - Ma a Sala d'Ercole non sono mancate le critiche da parte delle opposizioni nei confronti del ritardo con il quale l'assessore Turano ha portato il testo in Aula ... Secondo palermotoday.it

