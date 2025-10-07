Ars et Labor Federico | L' arrivo di una punta non risolve tutti i problemi della fase offensiva

"Ringraziamo Mirco per il lavoro per lavoro che ha fatto a oggi". Le parole del direttore generale dell'Ars et Labor Bruno Pradines rivolte a Mirco Antenucci, accompagnate da un augurio per le prossime esperienze professionali, hanno introdotto la conferenza di presentazione di Sandro Federico. 🔗 Leggi su Today.it

ars et labor federicoArs et Labor, rescissione consensuale con il Ds Mirco Antenucci - L’assenza di un bomber e i dissidi con altri dirigenti le probabili cause dell’addio. rainews.it scrive

ars et labor federicoTra Mirco Antenucci e la nuova SPAL è finita dopo due mesi - Finisce dopo due mesi il rapporto tra Mirco Antenucci e la nuova SPAL (Ars et Labor Ferrara): la società ha comunicato lunedì 6 ottobre la separazione consensuale col suo direttore sportivo e probabil ... Come scrive lospallino.com

