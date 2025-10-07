Arruolamento con finalità di terrorismo 15enne portato in comunità

Questa mattina, in provincia di Siena, la Digos della Questura di Firenze e la Stazione deiCarabinieri di Montepulciano hanno dato esecuzione alla misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Firenze Maria Serena Favilli, su richiesta della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Terrorismo, 15enne si radicalizza e minaccia i 'miscredenti' - Sul pc aveva cercato informazioni sia sulla tematica sia su vari tipi di armi, oppure su come ... Da gonews.it

Progettava violenze in nome della jihad, arrestato 15enne a Montepulciano - Il giudice: "Rischio concreto di atti violenti" Un ragazzo tunisino di 15 anni resident ... Lo riporta msn.com