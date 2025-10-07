Arrivano i black friday della spesa sfida tra supermercati per sconti adatti a ogni fascia d’età

Offerte fino al 50% per combattere la crisi. Il presidente di Federdistribuzione: “Così aiutano concretamente le famiglie a tutelare il proprio potere d’acquisto”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Arrivano i “black friday” della spesa, sfida tra supermercati per sconti adatti a ogni fascia d’età

In questa notizia si parla di: arrivano - black

Toni Nadal bacchetta Alcaraz. E arrivano critiche per i suoi black-out

Black point di via Nomentana, arrivano modifiche al progetto: doppio senso e nuovi semafori per sicurezza e viabilità Per sapere tutte le novità https://www.lacapitale.it/articolo/black-point-di-via-nomentana-arrivano-modifiche-al-progetto-doppio-senso-e-n Vai su Facebook

Black Friday 2025 quando sarà? Come funziona e offerte - Ecco quanto dura, come funziona e quali sono le offerte. Si legge su pcprofessionale.it

10 curiosità sul Black Friday che (forse) non conosci - Focus.it - Scopri 10 curiosità sul Black Friday: dalle origini americane al Green Friday, record di spesa, inganni degli sconti e nuove tendenze. Segnala focus.it