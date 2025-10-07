Arriva la prima Superluna dell' anno | l' appuntamento è per questa sera
Ottobre è un mese imperdibile per gli appassionati di eventi astronomici. Vedremo la prima Superluna del 2025, che si è fatta attendere fino al decimo mese dell'anno e confidiamo nel bel tempo. Ottobre, eventi astronomici: la prima Superluna del 2025La Luna del Cacciatore, la prima Superluna. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: arriva - prima
Metropolitana, la corsa a chi arriva prima: Monza con la M5 o la M4 fino a Segrate? Frattura politica in Lombardia
Brasile, per Ancelotti arriva la prima sconfitta tra Var e… palloni sgonfi. Cos’è successo
Noa Lang arriva a Villa Stuart: visite mediche prima dell’ufficialità – VIDEO
Arriva la prima Superluna del 2025, l'appuntamento il 7 ottobre. Sarà alla minima distanza dalla Terra, circa 360mila chilometri. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Arriva la prima Superluna del 2025, l'appuntamento il 7 ottobre. Sarà alla minima distanza dalla Terra, circa 360mila chilometri. #ANSA - X Vai su X
Arriva la prima "Superluna" dell'anno: ecco quando si vedrà. Attiva anche la diretta streaming - Domani, martedì 7 ottobre, la cosiddetta "Luna del raccolto" o "Superluna del cacciatore" illuminerà il cielo alle 5. Come scrive ildolomiti.it
SUPERLUNA Oggi la prima Superluna del 2025 - Oggi è in programma la prima Superluna dell’anno, che anticipa gli eventi simili del 5 novembre e del 4 dicembre. Scrive statoquotidiano.it