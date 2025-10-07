Arriva a Roma Wang Yi e l’ambiguità europea su Pechino riaffiora tutta insieme

Quando il ministro degli Esteri cinese Wang Yi arriverà a Roma, oggi, inizierà il suo quarto viaggio in Europa sin dall'inizio dell'anno, che lo porterà per un paio di giorni in Italia e poi in Svi.

Arriva a Roma Wang Yi e l'ambiguità europea su Pechino riaffiora tutta insieme - Tra derisking e diplomazia del silenzio, l'arrivo del ministro degli Esteri cinese riporta Roma e l'Europa di fronte a una contraddizione piuttosto frequente, quella di contenere Pechino senza inimica ...

