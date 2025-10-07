Arrestato Leonardo Gesualdo uno dei latitanti più pericolosi d’Italia | sorpreso nel sonno a Foggia
Sfuggito al blitz antimafia del 2020 Decimabis, il 39enne è ritenuto uno degli elementi di spicco della criminalità foggiana. Aveva accanto a sé una pistola con caricatore inserito ma non ha opposto resistenza ai carabinieri del Gis. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Teste di cuoio irrompono in una palazzina a Foggia: arrestato il latitante Leonardo Gesualdo
