Arrestato Leonardo Gesualdo uno dei latitanti più pericolosi d’Italia | sorpreso nel sonno a Foggia

Repubblica.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sfuggito al blitz antimafia del 2020 Decimabis, il 39enne è ritenuto uno degli elementi di spicco della criminalità foggiana. Aveva accanto a sé una pistola con caricatore inserito ma non ha opposto resistenza ai carabinieri del Gis. 🔗 Leggi su Repubblica.it

arrestato leonardo gesualdo latitantiArrestato il latitante Leonardo Gesualdo - E' ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della 'Società foggiana', ricercato dal 2020 dopo essere sfuggito al blitz Decimabis ... Da rainews.it

arrestato leonardo gesualdo latitantiArrestato il latitante Loreto Gesualdo, tra i più pericolosi - E' stato arrestato all'alba di oggi il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, di 39 anni, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della 'Società foggiana', ricercato dal 2020 dopo essere ... Come scrive ansa.it

