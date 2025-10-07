Arrestato Leonardo Gesualdo latitante ed esponente della Società foggiana

All’alba di questa mattina, i carabinieri del gis hanno fatto irruzione in un edificio della periferia di Foggia e hanno arrestato il pregiudicato latitante Leonardo Gesualdo, 39enne esponente di spicco della “ Società foggiana “, ricercato dal 2020 e già condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa. Il blitz condotto dai reparti speciali dell’Arma giunge a conclusione delle indagini sviluppate in questi mesi dai carabinieri del Comando provinciale di Foggia che – sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, guidata dal procuratore Roberto Rossi – nei giorni scorsi erano riusciti finalmente a localizzare il rifugio nel quale si nascondeva il latitante in fuga da cinque anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Arrestato Leonardo Gesualdo, latitante ed esponente della “Società foggiana”

