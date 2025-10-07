Arrestato il latitante Leonardo Gesualdo tra i più ricercati e pericolosi d’Italia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Catturato dopo cinque anni di fuga: si nascondeva a Foggia. FOGGIA, 7 ottobre 2025. Dopo cinque anni di latitanza, i carabinieri hanno arrestato Leonardo Gesualdo, 39 anni, considerato uno degli elementi di vertice della “Società foggiana”, storica organizzazione criminale del territorio. Gesualdo era ricercato dal 2020, dopo essere riuscito a sfuggire al blitz “Decimabis” e successivamente condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per associazione mafiosa. Inserito nella lista dei latitanti più pericolosi d’Italia, il suo nome era da tempo nel mirino delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Arrestato il latitante Leonardo Gesualdo, tra i più ricercati e pericolosi d’Italia

