Arrestato il latitante foggiano Leonardo Gesualdo nella lista dei più pericolosi
È stato arrestato all'alba di oggi il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, di 39 anni, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della 'Società foggiana', ricercato dal 2020 dopo essere sfuggito al blitz Decimabis e condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa. Era inserito nella lista dei latitanti più pericolosi. I carabinieri del Gis lo hanno bloccato in un'abitazione alla periferia di Foggia mentre stava dormendo. Non ha opposto resistenza. Nel corso della perquisizione è stata ritrovata una pistola con sei colpi nel caricatore. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: arrestato - latitante
Arrestato a Bruxelles pericoloso latitante
Condannato per pedopornografia in Abruzzo e latitante: arrestato in Friuli Venezia Giulia
Teramo sotto choc: colpo fallito, arrestato latitante calabrese in 24 ore!
Latitante veronese arrestato in Spagna: deve scontare 4 anni e 5 mesi di carcere. Il 53enne, rintracciato a Tossa de Mar dai Carabinieri, deve scontare una condanna per bancarotta fraudolenta, truffa, appropriazione indebita e altri reati. - X Vai su X
POLIZIA Condannato per pedopornografia in Abruzzo e latitante: arrestato in Friuli Venezia Giulia Vai su Facebook
Arrestato il latitante Leonardo Gesualdo - E' ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della 'Società foggiana', ricercato dal 2020 dopo essere sfuggito al blitz Decimabis ... Secondo rainews.it
Leonardo Gesualdo, arrestato a Foggia il latitante ricercato dal 2020. «Tra i più pericolosi» - E' stato arrestato all'alba di oggi il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, di 39 anni, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della 'Società foggiana', ... Lo riporta leggo.it