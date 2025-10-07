Arrestato il latitante foggiano Leonardo Gesualdo nella lista dei più pericolosi

Tg24.sky.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato arrestato all'alba di oggi il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, di 39 anni, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della 'Società foggiana', ricercato dal 2020 dopo essere sfuggito al blitz Decimabis e condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa. Era inserito nella lista dei latitanti più pericolosi. I carabinieri del Gis lo hanno bloccato in un'abitazione alla periferia di Foggia mentre stava dormendo. Non ha opposto resistenza. Nel corso della perquisizione è stata ritrovata una pistola con sei colpi nel caricatore. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

arrestato il latitante foggiano leonardo gesualdo nella lista dei pi249 pericolosi

© Tg24.sky.it - Arrestato il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, nella lista dei più pericolosi

In questa notizia si parla di: arrestato - latitante

Arrestato a Bruxelles pericoloso latitante

Condannato per pedopornografia in Abruzzo e latitante: arrestato in Friuli Venezia Giulia

Teramo sotto choc: colpo fallito, arrestato latitante calabrese in 24 ore!

arrestato latitante foggiano leonardoArrestato il latitante Leonardo Gesualdo - E' ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della 'Società foggiana', ricercato dal 2020 dopo essere sfuggito al blitz Decimabis ... Secondo rainews.it

arrestato latitante foggiano leonardoLeonardo Gesualdo, arrestato a Foggia il latitante ricercato dal 2020. «Tra i più pericolosi» - E' stato arrestato all'alba di oggi il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, di 39 anni, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della 'Società foggiana', ... Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Arrestato Latitante Foggiano Leonardo