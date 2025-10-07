Arrestato a Napoli il rapinatore seriale di Arezzo e Siena | blitz della Polizia di Stato
La Polizia di Stato ha arrestato a Napoli un 35enne napoletano, ritenuto responsabile di una lunga serie di furti e rapine commessi negli ultimi mesi tra Arezzo e Siena. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’ Autorità Giudiziaria del Tribunale di Siena. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Arezzo, che, dopo la firma del provvedimento, si sono messi immediatamente sulle tracce del sospettato. Le prime ricerche sul territorio non avevano dato esito positivo, poiché il 35enne risultava irreperibile. 🔗 Leggi su Lortica.it
