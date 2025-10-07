Arrestata la madre di Dolores Dori uccisa in una sparatoria | chi è la Regina dei Sinti di Pistoia

Una lite tra famiglie sinti si sarebbe trasformata in sparatoria e avrebbe portato alla morte di Dolores Dori, la donna abbandonata davanti all’ospedale di Desenzano del Garda. Una volta giunti all'accampamento, la madre di Dori, Amalia Levacovich, avrebbe accompagnato Dolores nel campo rom e avrebbe fatto cominciare la sparatoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

