Armato di manganello si barrica in un furgone necessario spray urticante e taser per bloccarlo
Ha scatenato il caos lungo le strade di Misano un 28enne del Burkina Faso che, dopo essersi barricato armato di manganello in un furgone in sosta, ha dato del filo da torcere alle forze dell'ordine che sono state costrette ad usare lo spray al peperoncino e il taser per bloccarlo. Lo straniero. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: armato - manganello
“Meloni, stiamo arrivando”. È il grido minaccioso dei comunisti e dei centri sociali, braccio armato della peggior sinistra sindacale. Fingono solidarietà per Gaza, ma il loro obiettivo è un altro: assediare le istituzioni e gettare l’Italia nel caos. #giorgiameloni #frat Vai su Facebook
Gira senza patente armato e con furgone già confiscato - Una pattuglia della Stazione di Appiano ha controllato un vecchio furgoncino con andatura sospetta. Come scrive ansa.it