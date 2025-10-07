Armato di manganello si barrica in un furgone necessario spray urticante e taser per bloccarlo

Riminitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha scatenato il caos lungo le strade di Misano un 28enne del Burkina Faso che, dopo essersi barricato armato di manganello in un furgone in sosta, ha dato del filo da torcere alle forze dell'ordine che sono state costrette ad usare lo spray al peperoncino e il taser per bloccarlo. Lo straniero. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

